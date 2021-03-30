Крыховяк заразился коронавирусом в сборной Польши. У «Локомотива» матч через четыре дня

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом. Об этом сообщил пресс-атташе Польского футбольного союза Якуб Квятковски в своём «твиттере».
По итогам проверки на наличие инфекции тесты Крыховяка, защитника Камиля Пёнтковского, а также самого Квятковского дали положительный результат. Тесты остальных игроков сборной Польши — отрицательные. Союз уже связался с УЕФА, чтобы прояснить ситуацию с предстоящим матчем с Англией.
Матч 3-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 между сборными Англии и Польши должен состояться завтра, 31 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Локомотиву» в первом матче после международной паузы предстоит сыграть с «Ротором». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт 3 апреля в Волгограде.
- 30 марта 2021
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