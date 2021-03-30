Маркус Рашфорд назвал футболиста, с которым мечтал бы сыграть в одной команде

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд в своём «твиттере» ответил на вопрос подписчика о футболисте, с которым он мечтал бы сыграть в одной команде.
«Я бы хотел сыграть со Скоулзом», — написал Рашфорд.
Один из подписчиков спросил Маркуса о лучшем африканском футболисте, с которым он встречался в Премьер-лиге.
«Думаю, сейчас в чемпионате несколько великолепных африканских талантов. В частности, Мане», — ответил форвард.
Рашфорда также спросили, какой совет он мог бы дать юному себе. Маркус написал: «Я бы призвал себя наслаждаться процессом. Футбольная жизнь протекает очень быстро».
Ранее стало известно, что Международный центр спортивных исследований поставил Маркуса на первое место в списке самых дорогостоящих футболистов мира.
Как проходят тренировки «Манчестер Юнайтед»
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