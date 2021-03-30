Вендел: все любят забивать голы. Но в «Зените» это задача форвардов — Дзюбы и Азмуна
Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что результаты команды для него важнее, чем забитые им голы.
«Все любят забивать голы, не так ли? Но в „Зените“ это задача наших нападающих, Дзюбы и Азмуна, которые лидируют в бомбардирской гонке. А я просто стараюсь делать всё возможное на благо команды. Побеждать и завоевывать чемпионские титулы куда важнее, чем факт того, что этот гол забил именно ты», — цитирует Вендела Globo Esporte.
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Вендел оформил дубль в матче с армейцами. Это первые голы бразильца в составе петербургского клуба в официальных матчах.
Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра опубликовал пост, посвящённый ссоре с Венделом
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