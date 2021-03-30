Жемалетинов рассказал про рыбалку с братьями Миранчуками

Нападающий «Локомотива» и сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал про свою последнюю рыбалку вместе с братьями Миранчуками.

«Расскажу про последний выезд. Поехали мы во Владимирскую область, поставили перед собой задачу — поймать рыбу тяжелее десяти килограммов. С нами был мой агент. Он ловил на своём месте, а я с братьями Миранчуками — на своём. Итак, мы видим, как агент тянет рыбину одну за другой. У нас — тишина. А он всё тянет и тянет. Думаю: «Что-то совсем не везёт сегодня». Оставил удочки на ночь и лёг спать. Ночью просыпаюсь от звона пейджера: не сильно пищал, а так, тихонечко. Посмотрел — чуть-чуть леску тянет. И тут как понеслась!



Когда леска быстро уходит под воду, это называется «паровоз». Я — бегом подсекать! Сначала рыба шла легко, и я подумал, что вытяну очередного малька не больше двух килограммов. А как к берегу подошла — понял, что там что-то огромное. Рыба рванула к центру озера, я еле-еле удержал удочку в руках. Минут двадцать с ней тягался. Когда взяли её в подсачек, я заглянул внутрь. А там такая спина огроменная! Положили её в мешок с водой, чтобы утром сфоткаться. Как посветлело, вытащили её на мат — такая бандурина! Поймал зеркального карпа весом 12 килограммов.



Эмоции похожи на те, когда забиваешь гол? Нет, это другое. Но что-то общее есть. Что для меня рыбалка? Отдых. Способ разгрузиться. Хоть и приезжаешь после неё измотанным физически, зато психологически расслабленный. Это ценно. В поездке забываешь обо всех городских делах и успокаиваешься.



Конкретно карповая ловля — дорогое удовольствие. Оборудование можно закупить на сто тысяч, а можно и на миллион рублей. А вообще рыбалка — классно! Если бы меня попросили выбрать между тусой и рыбалкой — я бы выбрал рыбалку. Это эмоциональный отдых. Поездка помогает лучше узнать друзей, с которыми ты рыбачишь», — сказал Жемалетдинов в интервью «Чемпионату».