Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кокорина заметили на базе «Фиорентины». Форвард может вернуться на поле в течение 2 недель

Кокорина заметили на базе «Фиорентины». Форвард может вернуться на поле в течение 2 недель
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, по всей видимости, возобновил тренировки по индивидуальной программе, сообщает Firenze Viola. Утром 30 марта Кокорин был замечен на базе «Фиорентины» вместе со своим личным переводчиком.

По информации Viola News, после лечения в Риме начинается следующая фаза восстановления Кокорина. Российский форвард может вернуться в состав «Фиорентины» в течение двух недель.

Напомним, Кокорин получил травму бедра и пропустил матчи «Фиорентины» в чемпионате Италии с «Пармой», «Беневенто» и «Миланом».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021