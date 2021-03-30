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Кокорина заметили на базе «Фиорентины». Форвард может вернуться на поле в течение 2 недель

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, по всей видимости, возобновил тренировки по индивидуальной программе, сообщает Firenze Viola. Утром 30 марта Кокорин был замечен на базе «Фиорентины» вместе со своим личным переводчиком.

По информации Viola News, после лечения в Риме начинается следующая фаза восстановления Кокорина. Российский форвард может вернуться в состав «Фиорентины» в течение двух недель.

Напомним, Кокорин получил травму бедра и пропустил матчи «Фиорентины» в чемпионате Италии с «Пармой», «Беневенто» и «Миланом».

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.