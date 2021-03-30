Червиченко: не представляю, что проиграем Словакии. Только если захотим мазохистский финиш

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России со Словакией в 3-м туре квалификации чемпионата мира — 2022.



«Ожидаю победу сборной России в матче со Словакией. Надеюсь, не подойдём к игре шапкозакидательски, настроимся серьёзнее, чем на Мальту. Честно говоря, после пропущенного мяча от мальтийцев наша игра душненько смотрелась. Когда мы забили третий, счастье Черчесова было настолько заметно, что стало понятно, на какой измене он был… Хочется, чтобы в игре со Словакией мы не видели такое тревожное лицо нашего главного тренера.



Не представляю, что мы можем проиграть Словакии. Команда, играющая вничью с Мальтой, вряд ли должна доставить нам проблемы. Важный момент: у словаков нет звёздных игроков — там нет звёзд даже уровня Словении. Если мы не сможем обыграть Словакию, то только потому, что мы сами себе захотим устроить мазохистский финиш этого турнира. Других причин быть не может», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Матч Словакия — Россия пройдёт сегодня, 30 марта, на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Словакия — Россия. Онлайн. Дзюба, ещё парочку! Рекорд Кержакова совсем близко Следим за игрой в Трнаве и болеем за наших вместе.