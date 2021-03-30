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«Ювентус» работает над трансфером Локателли. «Сассуоло» хочет за игрока € 40 млн

«Ювентус» работает над трансфером Локателли. «Сассуоло» хочет за игрока € 40 млн
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли по-прежнему входит в список трансферных целей туринского «Ювентуса». Руководство «старой синьоры» продолжает работу над приобретением игрока.

Как утверждает инсайдер Николо Скира в «Твиттере», «Ювентус» готов предложить Локателли пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год без учёта бонусов. «Сассуоло» намерен выручить за своего лидера не менее € 40 млн.

Локателли защищает цвета «Сассуоло» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его команда, набрав в 27 турах 39 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в € 35 млн.

Агент Локателли подтвердил информацию об интересе «Ювентуса»
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