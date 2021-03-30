Игрок «Челси» Хадсон-Одои получил повреждение в расположении молодёжной сборной Англии

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои получил повреждение в расположении молодёжной сборной Англии, сообщает Goal.com.
По информации источника, футболист повредил плечо во время командного занятия. Тренерский штаб молодёжной сборной Англии принял решение отпустить Хадсона-Одои в лондонский клуб. Завтра, 31 марта, молодёжная сборная Англии сыграет с Хорватией в матче группового этапа чемпионата Европы 2021 года среди команд U21. Начало встречи — в 19:00 мск.
В нынешнем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 19 матчах за лондонский «Челси» в английской Премьер-лиге и забил два гола. «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (71).
- 30 марта 2021
-
23:19
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:37
-
22:23
-
22:16
-
22:09
-
21:52
-
21:33
-
21:18
-
21:16
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:26
-
20:19
-
19:59
-
19:58
-
19:56
-
19:41
-
19:28
-
19:01
-
18:58
-
18:29
-
18:28
-
18:09
-
17:54
-
17:42
-
17:34
-
17:26
-
17:24
-
17:18
-
16:56