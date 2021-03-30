Игрок «Челси» Хадсон-Одои получил повреждение в расположении молодёжной сборной Англии

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои получил повреждение в расположении молодёжной сборной Англии, сообщает Goal.com.



По информации источника, футболист повредил плечо во время командного занятия. Тренерский штаб молодёжной сборной Англии принял решение отпустить Хадсона-Одои в лондонский клуб. Завтра, 31 марта, молодёжная сборная Англии сыграет с Хорватией в матче группового этапа чемпионата Европы 2021 года среди команд U21. Начало встречи — в 19:00 мск.

В нынешнем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 19 матчах за лондонский «Челси» в английской Премьер-лиге и забил два гола. «Челси» в 29 матчах набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (71).