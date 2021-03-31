«Давили-давили, но не забили». Черчесов — о поражении России в матче со Словакией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команды в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2).
«Проиграли игру, хотя, естественно, рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Другое дело, что стандартная ситуация немного перевернула игру. Тем более мы были готовы к этому, в последние игры словаки с игры практически не забивали, только со стандартов. Готовились к этому, но не сделали до конца.
Мы проигрывали, надо было менять игру. Мы и систему поменяли, перешли на четыре защитника. Потом выпустили второго нападающего. Вышли свежие игроки, которые добавили. Давление оказали, забили тот гол, который так ждали, но быстро пропустили быстрый гол. Потом давили-давили, имели моменты, но не забили.
Моменты были, надо было их завершать. Будем думать, будем делать выводы», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
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