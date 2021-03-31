Галактионов: характер встречи с Данией диктует необходимость играть только на победу

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2021 с Данией U21.



«Безусловно, команда Дании на сегодняшний день является лидером с точки зрения набранных очков. Они одержали очень хорошие победы. Датчане очень организованная, дисциплинированная команда. Характер завтрашней встречи диктует необходимость играть только на победу. Вся команда, все футболисты ментально и внутренне готовы к тому, что нам необходимо с первых минут играть агрессивно и постараться забить быстрый мяч, чтобы дальше строить стратегию игры и забивать ещё.



Дания — очень крепкая и атлетичная команда по антропометрии. Хорошая и организованная сборная европейского уровня. Необходимо помнить, что это финальная часть чемпионата Европы — здесь априори не может быть слабых команд. Но и результаты игр исландцев не должны вводить в заблуждение — в сборной также есть качественные футболисты, которые востребованы в Европе.



Решение по составу будет принято завтра. Окончательного решения пока нет. Посмотрим по состоянию футболистов, кто и внутренне готов, и функционально. Будем отталкиваться от этого и примем окончательное решение. Не надо гадать и ставить акценты на то, кто завтра выйдет в стартовом составе», — цитирует Галактионова пресс-служба РФС.

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