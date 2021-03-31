Хосеп Гвардиола отреагировал на решение Серхио Агуэро покинуть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение аргентинского нападающего Серхио Агуэро покинуть команду по окончании сезона.

«У нас впереди ещё два месяца, и сегодня на тренировке я видел, насколько он великолепен, насколько предан делу. Серхио незаменим. Я могу сказать, что, с точки зрения цифр, его заменить можно, однако очень непросто забить более 250 голов за более чем 360 матчей и завоевать столько трофеев. Он легенда, лучший нападающий клуба в этом столетии. Заменить его в душах, в сердцах, в умах болельщиков, игроков, тренеров невозможно.

Он невероятный человек. Я уверен, что если он сохранит такой агрессивный подход, то сможет продлить свою карьеру ещё на 2, 3, 4 или 5 лет", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в восьми матчах и забил один гол. В составе «горожан» он четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.

Гол Серхио Агуэро в ворота «Фулхэма»