Дивеев: молодёжная сборная России приехала на Евро-2021, чтобы выходить из группы

Защитник молодёжной сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2021 с Данией U21.
«Неудачу с Францией (0:2) перенесли нормально. Поражение было действительно обидным. В целом игра складывалась отлично и с нашей стороны, и со стороны французов. Результат нас не удовлетворил, но мы уже полностью переключились на Данию. Необходимо забивать быстрый мяч, как отметил Михаил Михайлович, строить свою игру и побеждать.
У нас есть другие ребята, которые могут легко сыграть на позиции Маслова. Внутри сборной также существует конкуренция. На занятиях мы тренировались с правым защитником в лице тех же Артёма Голубева, Никиты Калугина. Всё будет нормально.
Мы одинаково настраиваемся на все игры — и с Исландией, и с Францией. С Данией будет игра за место в плей-офф — мы сюда приехали, чтобы выходить из группы. Настрой боевой. Знаем их результаты — команда победила в двух матчах. Что касается деталей, то мы их почерпнем на теоретическом предматчевом занятии — как играют, от чего отталкиваются, какие у команды нападающие. Будем готовиться», — цитирует Дивеева пресс-служба РФС.
- 31 марта 2021
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