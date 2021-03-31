«Я хочу тренировать». Тьерри Анри отреагировал на интерес «Селтика»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал информацию, что «Селтик» заинтересован в его назначении на пост главного тренера.



«Не знаю, что сейчас происходит в «Селтике». Я очень уважаю этот клуб, как и множество людей по всему миру, но об их интересе ничего не знаю. Знаю только, что хочу вернуться к работе и тренировать.



Я очень уважаю и «Селтик», и «Рейнджерс», но сейчас я просто жду и слежу за ситуацией. Я доступен. Не знаю, что произойдёт в будущем, но я совершенно точно хочу тренировать», — цитирует Анри Daily Record со ссылкой на подкаст Робби Фаулера.



Последним местом работы Анри был «Монреаль Импэкт». Специалист возглавил канадскую команду в ноябре 2019 года, а в феврале этого года ушёл по семейным обстоятельствам.

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