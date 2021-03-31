Анри: то, что сделал Джеррард, — потрясающе. Знал, что у него получится

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри высоко оценил работу экс-полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда на посту главного тренера «Рейнджерс».



«Посмотрите, что сделал Стиви Джи, это просто потрясающе. Что за парень! Я знал, что у него получится. Что мне нравится в «Рейнджерс»: они дали ему время построить команду, привести футболистов, которых он хотел, и сделать так, чтобы они играли. Здорово, что они дали ему время догнать «Селтик», потому что иначе это и не сделать. Здесь нужно не меньше одного-двух сезонов», — цитирует Анри Daily Record со ссылкой на подкаст Робби Фаулера.



Напомним, «Рейнджерс» под руководством Джеррарда досрочно завоевал титул чемпиона Шотландии. Команда не выигрывала трофей в течение 10 лет.

Джеррард ярко начал тренерскую карьеру. Когда ждать возвращения в «Ливерпуль»? В этом сезоне легенде АПЛ удалось добиться впечатляющих показателей.