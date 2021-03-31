Дюрица: Черчесов — уверенный в себе тренер. Сейчас нет никакого смысла поднимать панику

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица прокомментировал результат игры сборной России.



«Российским болельщикам не нравится игра сборной? Черчесов — уверенный в себе тренер, который хорошо выполняет свою работу. Зачем паниковать раньше времени? Если команда не выйдет на Евро — в таком случае можно поднимать панику. Сейчас — нет никакого смысла», — сказал Дюрица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Ян Дюрица признался, что ожидал большего от России в матче со Словакией