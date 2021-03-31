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Гришин – о матче с Данией: в еврокубках всё провалили, надо реабилитироваться любой ценой

Гришин – о матче с Данией: в еврокубках всё провалили, надо реабилитироваться любой ценой
Футбол / Сборная России 0
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Тренер «Казанки» Александр Гришин поделился ожиданиями от матча молодёжной сборной России со сборной Дании.

«Надо надеяться и верить, что наша молодёжка обыграет Данию с нужным счётом и пройдет дальше. Конечно, они не сильнее Франции, но у них крепкая команда, и нужно постараться, чтобы победить Данию с нужным счётом. Всё покажет игра, как команды к ней подойдут, как они восстановятся после двух, уже сыгранных, игр за неделю. Наши будут много атаковать, а Дания обороняться. Обороняться легче, поэтому всё будет зависеть от физической формы наших спортсменов. Главное — не опускать руки после игры с Францией.

Престиж нашей страны зависит от результата, который мы показываем на международных турнирах, поэтому сегодня надо только побеждать. Мы в этом году в еврокубках всё провалили, поэтому надо постараться реабилитироваться на мировой арене любой ценой», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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