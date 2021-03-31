Болельщики «Спартака» признали игроком месяца Джордана Ларссона

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон был признан лучшим игроком марта по версии болельщиков красно-белых.
«Болельщики красно-белых выбирали MVP марта, который стал для «Спартака» победным и очень результативным. Первое место в голосовании занял Джордан Ларссон (38%). В трех мартовских матчах у форварда два дубля и одна голевая передача. В списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги Джордан закрепился на третьем месте.
На второй строчке с отставанием в 9% — нападающий Александр Соболев, который в этом месяце забил пять мячей и сделал один голевой пас, став самым результативным игроком чемпионата в марте. В тройку также вошел вратарь Александр Максименко (19%), спасения которого во всех трёх играх помогли команде набрать максимальное количество очков», — сообщает пресс-служба «Спартака».
- 31 марта 2021
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