Болельщики «Спартака» признали игроком месяца Джордана Ларссона

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон был признан лучшим игроком марта по версии болельщиков красно-белых.

«Болельщики красно-белых выбирали MVP марта, который стал для «Спартака» победным и очень результативным. Первое место в голосовании занял Джордан Ларссон (38%). В трех мартовских матчах у форварда два дубля и одна голевая передача. В списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги Джордан закрепился на третьем месте.



На второй строчке с отставанием в 9% — нападающий Александр Соболев, который в этом месяце забил пять мячей и сделал один голевой пас, став самым результативным игроком чемпионата в марте. В тройку также вошел вратарь Александр Максименко (19%), спасения которого во всех трёх играх помогли команде набрать максимальное количество очков», — сообщает пресс-служба «Спартака».