Украина — Казахстан: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 21:45
Сегодня, 31 марта, состоится матч сборных Украины и Казахстана. Встреча 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Казахстан.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе с Матеем Югом. Ассистенты — Матей Жунич и Грега Кордеж. Резервный рефери — Славко Винчич.
Украина и Казахстан находятся в группе D отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Франция, Финляндия и Босния и Герцеговина.
В эту международную паузу сборная Украины сыграла с Францией (1:1) и Финляндией (1:1), а Казахстан проиграл французской команде (0:2).
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