Дания U21 — Россия U21: датчане открыли счёт на 10-й минуте

Нападающий сборной Дании U21 Якоб Ларсен открыл счёт в матче со сборной России U21.

Гол бы забит на 10-й минуте после провала опорной зоны россиян. Йеспер Линдстрём сделал передачу в штрафную, Ларсен выскочил на ворота, качнул Александра Максименко и послал мяч в пустые ворота.

Встреча заключительного, 3-го тура, группового этапа чемпионата Европы — 2021 проходит на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогают ему ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Адам Фаркаш (Венгрия).



Сборная России, набрав 3 очка, занимает третье место в группе C, уступая Франции по дополнительным показателям. Дания (6) располагается на первой строчке. Замыкает квартет Исландия (0). Плей-офф Евро пройдёт летом этого года.