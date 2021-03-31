Дания U21 — Россия U21: датчане открыли счёт на 10-й минуте

Нападающий сборной Дании U21 Якоб Ларсен открыл счёт в матче со сборной России U21.
Гол бы забит на 10-й минуте после провала опорной зоны россиян. Йеспер Линдстрём сделал передачу в штрафную, Ларсен выскочил на ворота, качнул Александра Максименко и послал мяч в пустые ворота.
Встреча заключительного, 3-го тура, группового этапа чемпионата Европы — 2021 проходит на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогают ему ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Адам Фаркаш (Венгрия).
Сборная России, набрав 3 очка, занимает третье место в группе C, уступая Франции по дополнительным показателям. Дания (6) располагается на первой строчке. Замыкает квартет Исландия (0). Плей-офф Евро пройдёт летом этого года.
- 31 марта 2021
-
20:39
-
20:33
-
20:33
-
20:05
-
19:59
-
19:37
-
19:30
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:28
-
18:27
-
18:16
-
18:05
-
17:58
-
17:44
-
17:39
-
17:33
-
17:33
-
17:16
-
17:14
-
16:57
-
16:56
-
16:46
-
16:42
-
16:31
-
16:19
-
16:16
-
16:14
-
16:00
-
15:59