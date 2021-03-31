Гол Маркуса Берга принёс сборной Швеции победу в товарищеском матче с Эстонией

В товарищеском матче сборная Швеции принимала национальную команду Эстонии. Встреча прошла на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 3-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг. Форвард краснодарской команды был заменён на 63-й минуте. Вместо него на поле вышел шведский полузащитник туринского «Ювентуса» Деян Кулушевски.



В нынешнюю международную паузу шведская национальная команда провела матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Грузии (1:0). Национальная команда Эстонии сыграла со сборной Чехии в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча завершилась победой чешской команды со счётом 2:6.