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Агент Чорлуки заявил, что футболист может продолжить карьеру в РПЛ

Агент Чорлуки заявил, что футболист может продолжить карьеру в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Агент Степан Левин, представляющий интересы хорватского защитника Ведрана Чорлуки, рассказал о планах футболиста после ухода из московского «Локомотива».

«Ведран обдумает своё будущее в ближайшие месяцы и примет решение. У него есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах, рамок нет», — сказал Левин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах Чорлуки заинтересовано московское «Динамо». Для «Динамо» этот вариант является очень серьёзным: клуб привлекает многолетний опыт хорватского защитника в Российской Премьер-Лиге.

В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Защитник «Локомотива» Чорлука может перейти в московское «Динамо»
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