Генсек РФС Алаев: матчи с Францией и Данией показали истинный уровень молодёжной сборной

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал вылет молодёжной сборной России с Евро-2021.

«Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть Евро. Смогли пройти тяжёлую группу. Впервые за долгое время молодёжка укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и у болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм. Но матчи против Франции и Дании показали наш истинный уровень. Эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах.

К сожалению, довольно ранние голы в двух заключительных матчах ломали наш план на игру, а плана Б как такового у нас не оказалось. Без него сложно переломить неудачно складывающийся ход матча, плюс разница в физическом уровне. В итоге нам не удалось показать, за счёт чего мы хотели добиться положительного результата. Предстоит детальный разбор ситуации и беседа с тренерским штабом.

Вселяет оптимизм, что ребята, прошедшие весь цикл с этой командой, а также совсем юные игроки, которые только появились и которым только предстоит играть на этом уровне, получили неоценимый опыт больших турниров. Они почувствовали интенсивность, которая от них требуется, чтобы бороться на равных с европейскими грандами. Надеюсь, футболисты и тренерский штаб сделают выводы и продолжат движение вперёд», — приводит слова Алаева служба коммуникаций РФС.