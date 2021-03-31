Украина упустила победу в матче с Казахстаном, Франция обыграла Боснию

В 3-м туре группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Украины сыграла вничью со сборной Казахстана. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:1.

На 20-й минуте счёт открыл Роман Яремчук. Александр Зинченко по центру приблизился к чужой штрафной и передачей низом на левый край чужой штрафной вывел Яремчука один на один, после чего Роман пробил точно в дальний угол ворот. На 59-й минуте счёт сравнял Серикжан Мужиков. Анатолий Мужиков получил пас на линии чужой штрафной и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот Трубина.

В другом матче группы D сборная Франции переиграла сборную Боснии и Герцеговины. Встреча проходила на стадионе «Грбавица» в Сараеве и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол на 60-й минуте забил Антуан Гризманн.

Франция, набрав 7 очков, занимает первое место в группе. Украина (3) — на втором месте. Финляндия (2) — третья, Босния (1) и Казахстан (1) занимают четвёртое и пятое место соответственно.