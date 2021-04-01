Экс-сотрудник «Локо» рассказал о жёстком споре с Кикнадзе после объявления об уходе Сёмина

Бывший PR-директор и экс-директор по связям с общественностью московского «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал о возникшем разногласии с бывшим президентом железнодорожников Василием Кикнадзе после ухода из клуба Юрия Сёмина.



«Один раз я даже перешёл на мат. Я точно не стеснялся высказывать свое мнение. 14 мая (день, когда было объявлено об уходе Сёмина — Прим. «Чемпионата»). Мы договорились сделать прямой эфир — общение с болельщиками. Подготовили всё с технической точки зрения, чтобы Василий Саныч объяснил принятое решение. Мы считали, что в той ситуации нельзя было молчать. Однако понятно, что ключевые решения принимались явно не на уровне клуба и департамента коммуникаций. Ночью на эмоциях я позволил себе фразу, мол, так нельзя делать, мы ведём себя как [чудаки].



Что ответил Кикнадзе? Пару ласковых. Нормально так ответил, но разговор продолжился — всем было тяжело. Разумеется, по Палычу нужно было что-то сделать. Понятно, что в нашем доступе были только онлайн-инструменты. Других просто нет. Поговорить с Палычем мы не могли из-за такого расставания, а ещё добавляем пандемию.



У нас большинство ребят болеют за клуб. Конечно, они были расстроены. Каждый старался сделать лучшее из возможного. Дизайнер Денис Бадаев вдохновился кейсом «Челси» для подготовки имиджей. Лёша Жарков сделал крутой ролик, SMM предложили систематизировать контент и сделать постинг по-настоящему массовым. Шеф-редактор сайта написал статьи. Нужно было находиться внутри, чтобы видеть наше желание сказать «спасибо» Палычу. Когда Леван (L’One) называет лицемерием то, как мы хотели попрощаться с Палычем, то я вступаюсь за ребят. Как можно говорить о лицемерии? У нас есть чат. Я могу тебе показать, какой там был объём ночной переписки — это всё люди, которые лицемерно хотели поблагодарить Сёмина? Серьёзно? Сделали бы не много, а мало контента — тоже плохо, ещё хуже! Это же Палыч», — сказал Брейдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Ты вообще представляешь, что такое — взгляд Игоря Денисова? Понимаю: мне конец…» Кирилл Брейдо рассказывает много мощных историй из жизни «Локомотива».