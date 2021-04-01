«Фернандес – это защитник вообще?» Писарев раскритиковал игру Марио в матче со Словакией

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев раскритиковал игру защитника Марио Фернандеса в матче 3-го тура групповой стадии отбора к чемпионату мира – 2022 со сборной Словакии (1:2).
«Вопрос: Фернандес – он защитник вообще? На мой взгляд, это просто атакующий полузащитник. Мы видим, здесь, в моменте с голом Мака, он позицию проиграл, дальше Семёнов руками разводит.
Но что случилось при первом голе? Там не было никакого блока, там просто шло скрещивание, два футболиста сборной Словакии сделали скрещивание, а наши не перевели стрелку, как, знаете, на железнодорожных путях. И виноват Фернандес.
Поэтому по этой игре, хоть он и забил, у меня больше вопросов к Фернандесу как к защитнику. Потому что ну уже встает вопрос: насколько он защитник?» – сказал Писарев в эфире телеканала Матч-ТВ.
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