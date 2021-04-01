Уэйн Руни назвал лучшего иностранного нападающего в истории АПЛ

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне являющийся главным тренером «Дерби Каунти», прокомментировал решение аргентинского форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинуть клуб по окончании сезона.

«Агуэро невероятен, он один из лучших иностранных нападающих в истории Премьер-лиги. Но если бы мне предложили выбрать, то я бы назвал лучшим Тьерри Анри. За ним я бы поставил Агуэро, Руда Ван Нистелроя, Денниса Бергкампа и Эрика Кантона.

Но Агуэро точно один из великих игроков АПЛ. Он выдающийся футболист. Я уверен, что его будет не хватать в «Сити» и в Премьер-лиге, потому что он очень качественный игрок», — цитирует Руни Daily Star.

В составе «горожан» Агуэро четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.

Гол Серхио Агуэро в ворота «Фулхэма»