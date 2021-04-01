Миодраг Божович: Россия в 2009-м и сейчас — это будто две разные страны

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и ряда других российских команд Миодраг Божович поделился мыслями об изменениях в отечественном футболе.



«Россия в 2009-м и сейчас — это будто две разные страны, невозможно сравнивать. Появились стадионы, поля, другая инфраструктура. Только по качеству российский футбол сбавил. Последние результаты в Европе, в Лиге чемпионов были очень плохими для России. Условия есть, а успехов нет. Это повод серьёзно задуматься», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Божович работал в России на протяжении 10 лет. В 2008 году он возглавил «Амкар», а впоследствии тренировал «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал». «Крылья Советов» черногорский специалист возглавил в 2018 году, а летом 2020-го был отправлен в отставку. Также Миодраг занимал пост наставника «Црвены Звезды» и других клубов в Сербии и Черногории.

«Дзюбе нужны враги». Куда пропал Миодраг Божович Первое интервью после отъезда из России прошлым летом.