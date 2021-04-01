Михаил Галактионов выступил с заявлением после вылета молодёжной сборной России с Евро

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов опубликовал пост по итогам вылета команды с чемпионата Европы — 2021.
«Два года назад, когда наш тренерский штаб возглавил молодёжную сборную России, мы поставили для самих себя главенствующую задачу — это команда, это поколение игроков должны представлять страну на чемпионате Европы. Сформировался потрясающий коллектив, команда, игроки, персонал — мы были неравнодушны и были единым целым. Мы играли в регионах, на потрясающих стадионах, где за нас искренне болели и переживали большое количество зрителей и болельщиков.
Впервые за долгое время мы играли на Евро. Мы ставили перед собой максимальные цели и задачи, но, к сожалению, турнир для нас завершился… У каждого начала есть своя концовка — команда, которая влюбила в себя, была узнаваема, завершает своё выступление в молодёжной сборной. Всегда говорил — выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе! Появятся новые игроки, новое поколение ребят, которым предстоит покорять новые высоты! Спасибо всем близким и родным за поддержку, болельщикам за искренность, справедливую критику, потрясающую атмосферу! Спасибо, наши парни, за этот цикл! Спасибо, команда», — написал Галактионов в своём заявлении в «инстаграме».
- 1 апреля 2021
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