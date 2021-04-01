Рахим Стерлинг — о награде Деклана Райса: можно и другие будут её иногда получать?

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс во втором матче сборной Англии подряд получил приз лучшему игроку. 28 марта в игре отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная Англии победила Албанию (2:0), а вчера, 31 марта, подопечные Гарета Саутгейта обыграли поляков (2:1). Райс опубликовал фото с призом в своём «инстаграме».
В комментариях отметились игроки сборной Англии и клубов английской Премьер-лиги. Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг так отреагировал на награду для Райса: «А можно и другие её иногда будут получать, пожалуйста?»
Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш написал: «Вот это игрок!» Полузащитник «Лидс Юнайтед» Калвин Филлипс назвал Райса «серьёзным игроком».
Сборная Англии набрала 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы I. Польша (4) — на 4-м месте. Венгрия (7) — на 2-м месте, Албания (6) располагается на 3-м месте, Андорра (0) — на 5-м месте. Замыкает группу Сан-Марино (0).
- 1 апреля 2021
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