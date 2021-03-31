Деклан Райс: молюсь, чтобы Хендерсон смог сыграть на Евро

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Англии Деклан Райс выразил надежду на то, что хавбек «Ливерпуля» Джордан Хендерсон успеет восстановиться к чемпионату Европы. В конце февраля Хендерсон перенёс операцию в связи с травмой мышц паха.
«Я молюсь, чтобы Хендерсон смог сыграть на Евро и восстановился после этой травмы. Если Джордан не сыграет, нам будет его очень сильно не хватать. Он футболист топ-уровня, мирового класса. Он выигрывал крупнейшие трофеи, участвовал в крупнейших соревнованиях. Он знает, что нужно делать. На поле ты чувствуешь его опыт и лидерские качества», — приводит слова Райса talkSport.
Джордан Хендерсон получил травму в первом тайме матча 25-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2). В нынешнем сезоне чемпионата Англии 30-летний полузащитник провёл 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля.
- 31 марта 2021
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