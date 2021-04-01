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Сандро Цвейба: Гвардиола говорил отцу во время матча: «Эй, Цвейба, you are good»

Сандро Цвейба: Гвардиола говорил отцу во время матча: «Эй, Цвейба, you are good»
Футбол / Прочие турниры 0
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Воспитанник «Локомотива» Сандро Цвейба рассказал историю, как его отец Ахрик Цвейба играл против испанца Хосепа Гвардиолы.

«Отец по сей день говорит, что ему всегда фартило, всё удачно складывалось для него. Я точно не меньше отца хотел заиграть и стать успешнее. Он мне недавно рассказывал мини-историю. Игра «Динамо» Киев – «Барселона» в Лиге чемпионов. Отец – капитан Киева, а Гвардиола – капитан каталонцев. Папа вспоминал: «Мы проигрывали, судья поставил фол. Я нарушил правила, начал ругаться с судьей, завёлся на эмоциях. И Гвардиола мне говорил: «Эй, Цвейба, you are good. Успокойся! Ты в порядке», – цитирует Сандро Цвейбу Eurosport.

Напомним, что к 27 годам Сандро Цвейба сменил 11 клубов. Среди них были петербургское «Динамо», самарские «Крылья Советов», воронежский «Факел», белорусская «Ислочь». В 2020 году Сандро завершил карьеру футболиста.

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