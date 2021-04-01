Сандро Цвейба: Гвардиола говорил отцу во время матча: «Эй, Цвейба, you are good»

Воспитанник «Локомотива» Сандро Цвейба рассказал историю, как его отец Ахрик Цвейба играл против испанца Хосепа Гвардиолы.

«Отец по сей день говорит, что ему всегда фартило, всё удачно складывалось для него. Я точно не меньше отца хотел заиграть и стать успешнее. Он мне недавно рассказывал мини-историю. Игра «Динамо» Киев – «Барселона» в Лиге чемпионов. Отец – капитан Киева, а Гвардиола – капитан каталонцев. Папа вспоминал: «Мы проигрывали, судья поставил фол. Я нарушил правила, начал ругаться с судьей, завёлся на эмоциях. И Гвардиола мне говорил: «Эй, Цвейба, you are good. Успокойся! Ты в порядке», – цитирует Сандро Цвейбу Eurosport.

Напомним, что к 27 годам Сандро Цвейба сменил 11 клубов. Среди них были петербургское «Динамо», самарские «Крылья Советов», воронежский «Факел», белорусская «Ислочь». В 2020 году Сандро завершил карьеру футболиста.