Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Родриго опроверг слухи о своём желании покинуть «Лидс»

Родриго опроверг слухи о своём желании покинуть «Лидс»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий сборной Испании и «Лидс Юнайтед» Родриго Морено рассказал, что не намерен покидать «павлинов».

«Я не из тех, кто комментирует бессмысленные истории, однако в данном случае хочу прояснить, что рассказы о моём желании покинуть «Лидс» и о плохих отношениях с Марсело Бьельсой являются полной ложью. Мне очень жаль, что некоторые люди пытаются дезинформировать наших болельщиков. Я точно не собираюсь этого делать.

Я счастлив, сосредоточен и усердно работаю, чтобы помочь своим товарищам по команде на высокой ноте закончить этот великолепный сезон. Мне комфортно в «Лидс Юнайтед», я уважаю нашего тренера и на данный момент вижу себя именно в этой команде. Вперёд, «павлины», — написал Морено под постом на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно увидеть на странице Родриго Морено в "Инстаграме".

В нынешнем сезоне АПЛ Родриго Морено провёл 20 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Родриго перешёл в «Лидс» в конце августа 2020 года. Английский клуб заплатил за него «Валенсии» € 30 млн плюс бонусы. Его контракт с «павлинами» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего испанца в € 20 млн.

Агент Кучаева: «Парма» и «Лидс» приедут смотреть Костю на чемпионате Европы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021