Родриго опроверг слухи о своём желании покинуть «Лидс»

Нападающий сборной Испании и «Лидс Юнайтед» Родриго Морено рассказал, что не намерен покидать «павлинов».



«Я не из тех, кто комментирует бессмысленные истории, однако в данном случае хочу прояснить, что рассказы о моём желании покинуть «Лидс» и о плохих отношениях с Марсело Бьельсой являются полной ложью. Мне очень жаль, что некоторые люди пытаются дезинформировать наших болельщиков. Я точно не собираюсь этого делать.



Я счастлив, сосредоточен и усердно работаю, чтобы помочь своим товарищам по команде на высокой ноте закончить этот великолепный сезон. Мне комфортно в «Лидс Юнайтед», я уважаю нашего тренера и на данный момент вижу себя именно в этой команде. Вперёд, «павлины», — написал Морено под постом на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно увидеть на странице Родриго Морено в "Инстаграме".

В нынешнем сезоне АПЛ Родриго Морено провёл 20 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Родриго перешёл в «Лидс» в конце августа 2020 года. Английский клуб заплатил за него «Валенсии» € 30 млн плюс бонусы. Его контракт с «павлинами» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего испанца в € 20 млн.