Джеймс Мэддисон восстановился после травмы и готов помочь «Лестеру» в матче с «Ман Сити»

Полузащитник «Лестер Сити» Джеймс Мэддисон восстановился после травмы и готов помочь «лисам» в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
«Возвращение Мэддисона — это отличная новость для нас. Очевидно, что он ещё не готов на все 100 процентов, но выглядит отлично с точки зрения его функционального состояния.
Во время паузы на матчи сборных он работал в общей группе, и уже видны первые успехи. Он не жалуется на боль и выглядит великолепно. Надеюсь, до конца сезона будет всё время с нами и поможет нашей команде добиться поставленных целей», — приводит слова главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса Sky Sports.
Мэддисон, травмировав бедро, находился в лазарете с конца февраля. В АПЛ сезона-2020/2021 24-летний англичанин провёл 23 матча, забив 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Матч «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 3 апреля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 19:30 мск.
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