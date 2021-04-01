Марсело оштрафовали на € 2,7 тыс. за нарушение ковидных правил

Фланговый защитник мадридского «Реала» Марсело оштрафован Министерством юстиции Испании на € 2,7 тыс. за нарушение ковидных правил, информирует Mundo Deportivo.

28 марта бразилец опубликовал в «Инстаграме» фото, на котором он с семьёй отдыхает на одном из пляжей Валенсии во время паузы в сезоне на матчи сборных. На фото Марсело и его близкие не соблюдают масочный режим.

Кроме того, семья Марсело не имела права покидать город проживания, Мадрид, так как в Испании сейчас действуют ограничения на передвижения в связи с пандемией коронавируса. Пляж в Валенсии считается общественным местом, поэтому ношение масок на его территории является обязательным требованием.

Документ о взыскании штрафа уже направлен по почтовому адресу Марсело.