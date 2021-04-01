Мбаппе: конечно, критика может повлиять на дальнейший выбор клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о внимании к себе со стороны болельщиков и прессы
«Это иногда утомляет, потому что сначала ты играешь за клуб в своей стране, а потом приезжаешь в национальную сборную и там должен выкладываться по полной. По-другому обстоят дела с игроками, которые играют за границей и приезжают домой только на сборные. Я всё время нахожусь во Франции, а это значит, что люди говорят обо мне гораздо больше. Для меня это сложно, но я знал об этом, когда подписывал контракт с «ПСЖ». Может ли критика повлиять на выбор другого клуба? Конечно, может, но дело не только в этом. Самое главное – чувствовать себя хорошо там, где ты есть, и получать удовольствие от каждого дня», – цитирует Мбаппе издание Marca.
В текущем сезоне французской Лиги 1 Мбаппе провёл 25 матчей и забил 20 мячей. После 30 туров «ПСЖ» с 63 очками делит первое-второе места с «Лиллем».
- 1 апреля 2021
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