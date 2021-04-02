Сэм Эллардайс: надеюсь, Галлахер будет играть в «Вест Бромвиче», а не уйдёт в «Челси»

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс выразил надежду на то, что полузащитник Конор Галлахер останется в команде по окончании сезона. 21-летний футболист был арендован Вест Бромвичем" у «Челси» в сентябре 2020 года.

«Если мы останемся в Премьер-лиге, то надеюсь, что он будет играть за нас, а не уйдёт в „Челси“. Ему лучше провести у нас ещё один сезон, чем бороться за место в составе „Челси“. Он продолжает учиться и уже добился прогресса за пару лет. Я вижу, что он отличный игрок. Я слышал, насколько он хорош, ещё до прихода в клуб.

Он набирается опыта с каждой игрой в Премьер-лиге. Когда ты проигрываешь чаще, чем побеждаешь, это делает тебя сильнее и решительнее. Его стабильная игра впечатлила меня", — цитирует Эллардайса Goal.

«Вест Бромвич» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ.

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