«Манчестер Юнайтед» захотел обменяться полузащитниками с «Ювентусом»

«Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус» могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно.



Как сообщает Daily Express со ссылкой на газету Tuttosport, «красные дьяволы» хотят заполучить полузащитника «бьянконери» Адриена Рабьо, отправив в обратном направлении хавбека Донни ван де Бека.



Рабьо перешёл в «Ювентус» в 2019 году на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», где провёл семь лет. В нынешнем сезоне 25-летний француз принял участие в 23 матча в итальянской Серии А и забил 2 гола.



В свою очередь ван де Бек перебрался в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из «Аякса», за который играл пять лет. Сумма трансфера составила € 39 млн. В этом сезоне 23-летний голландец провёл 13 встреч в английской Премьер-лиге и забил 1 мяч.

Видео единственного гола ван де Бека за «МЮ» в АПЛ: