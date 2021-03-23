Рио Фердинанд — о ван де Беке: зачем его покупали в «МЮ»?

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о положении полузащитника Донни ван де Бека в команде.

«Я ему сочувствую. Мне всё равно, кто ты такой, но если ты выходишь на две-три минуты, то не можешь показать хорошей игры. Мне всё равно, какой уровень игрока. Не думаю, что ему помогают в плане выбора состава и предоставления возможностей, поэтому несправедливо считать, что он выступает хуже, чем должен, так как он не играет постоянно.

Я действительно ему сочувствую, но мне интересно, что ему говорят по поводу отсутствия шансов. Не думаю, что он перешёл бы в «МЮ», если бы знал это. Я много видел его игру, когда они с «Аяксом» вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Он впечатлял тем, как входил в штрафную, как мог опускаться глубже, держать мяч и контролировать игру. Думаю, он мог бы принести пользу команде. Он может создавать голы. В матче с «Лестером» поучаствовал в голевой атаке, когда входит в штрафную, то знает, как поразить ворота.

Но чтобы играть в штрафной, он должен выступать на той же позиции, что и Бруну Фернандеш. А этого не будет. Может ли он делать это на позиции восьмого номера или шестого? Думаю, да. Он достаточно умён. «Аякс» растит умных футболистов, которые могут играть на разных позициях. Донни тоже это может. Но в «МЮ» хотят видеть жёстких центральных полузащитников за спиной Бруну. Я это понимаю. Это не является сильной стороной ван де Бека. Тогда возникает вопрос: зачем его покупали?» — цитирует Фердинанда Goal со ссылкой на канал Rio Ferdinand Presents FIVE.

Ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 44 млн. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.