Уремович: борьба за еврокубки в РПЛ будет идти до последнего тура

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович прокомментировал борьбу за попадание в еврокубковую зону в Российской Премьер-Лиге.
«Съездил в сборную, мы выиграли две игры, одну проиграли. Задача была выиграть все три игры, не получилось, но мы пока первые в группе. Я не выходил в этих матчах, но, думаю, у меня будет шанс и тренер доверит мне игровое время. За это время «Рубин» неплохо поработал, считаю, продуктивно готовились к игре с «Сочи». Нам предстоит очень важная игра. «Сочи» — опытная команда, в этом сезоне отлично играют. Нужно хорошо подготовиться и выиграть. Думаю, каждая из оставшихся игр в чемпионате будет важна и борьба за еврокубки будет идти до последнего тура. Надеюсь, мы попадём в зону еврокубков», — цитирует Уремовича пресс-служба «Рубина».
Напомним, матч «Рубин» — «Сочи» состоится 3 апреля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток Владислава Безбородова, который возглавит бригаду арбитров, прозвучит в 16:30 мск.
«Рубин», набрав 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (40) — на четвёртом месте.
- 2 апреля 2021
-
12:20
-
12:12
-
12:12
-
11:56
-
11:39
-
11:36
-
11:21
-
11:00
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:25
-
10:14
-
10:11
-
09:53
-
09:48
-
09:40
-
09:37
-
09:31
-
09:25
-
07:15
-
04:10
-
03:50
-
02:42
-
02:13
-
01:34
-
01:07
-
01:07
-
00:40
-
00:34
-
00:31
- 1 апреля 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:46
-
23:25