Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уремович: борьба за еврокубки в РПЛ будет идти до последнего тура

Уремович: борьба за еврокубки в РПЛ будет идти до последнего тура
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович прокомментировал борьбу за попадание в еврокубковую зону в Российской Премьер-Лиге.

«Съездил в сборную, мы выиграли две игры, одну проиграли. Задача была выиграть все три игры, не получилось, но мы пока первые в группе. Я не выходил в этих матчах, но, думаю, у меня будет шанс и тренер доверит мне игровое время. За это время «Рубин» неплохо поработал, считаю, продуктивно готовились к игре с «Сочи». Нам предстоит очень важная игра. «Сочи» — опытная команда, в этом сезоне отлично играют. Нужно хорошо подготовиться и выиграть. Думаю, каждая из оставшихся игр в чемпионате будет важна и борьба за еврокубки будет идти до последнего тура. Надеюсь, мы попадём в зону еврокубков», — цитирует Уремовича пресс-служба «Рубина».

Напомним, матч «Рубин» — «Сочи» состоится 3 апреля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток Владислава Безбородова, который возглавит бригаду арбитров, прозвучит в 16:30 мск.

«Рубин», набрав 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (40) — на четвёртом месте.

Слуцкий: «Сочи» — одна из самых организованных команд РПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021