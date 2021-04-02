Мбенге объяснил, почему он принял решение самовольно покинуть «Ахмат»

Бывший нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге объяснил, почему он принял решение самовольно покинуть российский клуб.



«Мой контракт с «Ахматом» я подписал на 4 месяца. Сначала я не играл за первую команду, работал со второй. Но я очень нравился тренеру, и он очень много работал со мной индивидуально. Это было очень тяжело.



В начале прошлого сезона я много сидел на скамейке запасных, ждал своего шанса. Затем забил в первой же игре против «Ростова». А потом забил ещё три гола. Четыре гола в трёх матчах. Представляете? Затем я подписал контракт на 4 года. Мне было сложно адаптироваться в России, потому что африканский футбол и российский – это не одно и то же. Плюс в России было холодно. И это было непросто для меня. Непросто было адаптироваться к таким условиям.



В России за «Ахмат» я забил 23 гола. Лучший гол для меня? Гол в ворота «Спартака», который я забил через себя. Этот гол – один из лучших в моей карьере, а для команды стал одним из лучших в чемпионате», — сказал Мбенге в интервью для пресс-службы минского «Динамо».

«Ахмат» объявил о переходе Аблайе Мбенге в минское «Динамо»