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Дзагоев восстановился после травмы и вернулся в общую группу ЦСКА

Дзагоев восстановился после травмы и вернулся в общую группу ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев провёл первую тренировку в общей группе после травмы, сообщает армейский клуб в твиттер-аккаунте.

«Твоя улыбка, когда ты снова в общей группе. Дзага вернулся к полноценным тренировкам и работает наравне со всеми без ограничений!» — написала пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

Напомним, что последний матч Дзагоев провёл 21 февраля в Кубке России. Футболист сыграл 53 минуты, после чего был заменён. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник сыграл 10 игр и забил два мяча.

После 23-х туров РПЛ ЦСКА с 40 очками делит 3-5 места с «Локомотивом» и «Сочи». Следующий матч армейцы проведут 4 апреля в Саранске на «Мордовия Арене» с «Тамбовом». Начало встречи — в 16:30 мск.

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