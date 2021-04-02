ЦСКА заявил Ивицу Олича главным тренером

Московский ЦСКА включил Ивицу Олича в заявку на Российскую Премьер-Лигу в качестве главного тренера команды.

Хорватский специалист Ивица Олич возглавил армейский клуб 23 марта. Ранее 41-летний хорват был помощником Златко Далича в сборной Хорватии. В тренерский штаб ЦСКА также вошли соотечественники Олича: Игор Юкич и Илия Арачич, о чём «Чемпионат» сообщал первым.

Напомним, 22 марта Гончаренко покинул ЦСКА. Сменивший его Олич выступал за клуб в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за армейцев 112 матчей и забил 41 гол.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше армейцев располагаются «Сочи» и «Локомотив», опережающие красно-синих по дополнительным показателям, а также «Спартак» (44) и действующий чемпион «Зенит» (48). Ближайший преследователь подопечных Олича — «Динамо» — отстаёт на одно очко.