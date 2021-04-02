Пирло назвал главную цель «Ювентуса» на остаток сезона

В преддверии матча 29-го тура итальянской Серии А с «Торино» главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о целях «старой синьоры» на остаток сезона-2020/2021.

«Цель заключается в том, чтобы выиграть все матчи, а затем посмотреть, что происходит спереди и сзади.

Наша цель — сначала победить завтра, а затем уже подумать о следующей игре. Мы должны выплеснуть весь гнев и агрессию, потому что у нас есть большое желание побеждать», — приводит слова Пирло Football Italia.

После 27 туров Серии А «Ювентус» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. 3 апреля подопечные Андреа Пирло встретятся в туринском дерби с «Торино» (23), который занимает 17-е место в таблице.