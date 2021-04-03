Франко Ди Санто — о Марадоне: такого, как он, никогда не будет

Экс-нападающий сборной Аргентины Франко Ди Санто рассказал об эмоциях от встречи с Диего Марадоной.

«Встреча с Диего была потрясающей, мечта сбылась. Никто не знал, что он приедет, и когда каждый из нас увидел его, мы были очень взволнованы. Он не говорил ни на одном языке, кроме итальянского и испанского, и я был там единственным аргентинцем. Мне посчастливилось увидеться с ним, поговорить, и это была моя первая встреча с ним. Диего для меня был и всегда будет одним из величайших игроков всех времён. Такого, как он, никогда не будет.

Для нашего поколения, которое не видело, как он играет, мы знали его по легендам, которые рассказывали нам наши родители, бабушки и дедушки. Мы видели клипы, и он — герой Аргентины. Нет слов, чтобы объяснить, кто Диего для нас. Я был удивлён, что могу встретиться с ним, обнять его и поговорить с ним. Я всегда буду хранить эти воспоминания, он кумир и один из великих», — цитирует Ди Санто издание Goal.com.