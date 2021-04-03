Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ротор» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Франко Ди Санто — о Марадоне: такого, как он, никогда не будет

Франко Ди Санто — о Марадоне: такого, как он, никогда не будет
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Экс-нападающий сборной Аргентины Франко Ди Санто рассказал об эмоциях от встречи с Диего Марадоной.

«Встреча с Диего была потрясающей, мечта сбылась. Никто не знал, что он приедет, и когда каждый из нас увидел его, мы были очень взволнованы. Он не говорил ни на одном языке, кроме итальянского и испанского, и я был там единственным аргентинцем. Мне посчастливилось увидеться с ним, поговорить, и это была моя первая встреча с ним. Диего для меня был и всегда будет одним из величайших игроков всех времён. Такого, как он, никогда не будет.

Для нашего поколения, которое не видело, как он играет, мы знали его по легендам, которые рассказывали нам наши родители, бабушки и дедушки. Мы видели клипы, и он — герой Аргентины. Нет слов, чтобы объяснить, кто Диего для нас. Я был удивлён, что могу встретиться с ним, обнять его и поговорить с ним. Я всегда буду хранить эти воспоминания, он кумир и один из великих», — цитирует Ди Санто издание Goal.com.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021