«Я этого не понял». Клопп о непопадании Александер-Арнольда в состав сборной Англии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение наставника национальной команды Англии Гарета Саутгейта не вызывать защитника Трента Александер-Арнольда на стартовые матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.
«Я сам тренер. Мы всегда принимаем решения, которые другие люди, вероятно, не понимают. Я, конечно, уважаю Гарета, принимающего собственные решения, но этого я не понял, потому что Трент Александер-Арнольд был, по крайней мере, в последних двух сезонах выдающимся правым защитником. Это правда, и он проявляет себя в невероятно молодом возрасте», — приводит слова Клоппа The Guardian.
Трент Александер-Арнольд в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Гарет Саутгейт объяснил невызов Трента Александер-Арнольда в сборную Англии
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