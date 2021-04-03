РФС заменил арбитра на матч 1/4 финала Кубка России «Ахмат» – «Уфа». Из-за травмы Алексея Матюнина обслуживать встречу назначен Евгений Кукуляк, сообщает пресс-служба РФС.
Матч «Ахмат» – «Уфа» состоится 7 апреля. Помогать Кукуляку будут:
ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Игорь Синер.
Ранее матчи 1/4 финала Кубка России были перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля. Действующим обладателем титула является санкт-петербургский «Зенит», который в финале розыгрыша сезона-2019/2020 победил «Химки» (1:0). Клуб из Санкт-Петербурга уже выбыл из нынешнего Кубка России. Напомним, в 1/8 финала Кубка сине-бело-голубые на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.
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