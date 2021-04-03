«Лестер Сити» объявил о продлении контакта с форвардом Ихеаначо

Нападающий Келечи Ихеаначо продлил контракт с «Лестер Сити», сообщается на официальном сайте английского клуба. Новое соглашение 24-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.
«Не могу выразить свои чувства. Я взволнован, счастлив, потрясён! Это невероятный момент, рад, что „Лестер“ заключил со мной новый контракт. Я провожу прекрасное время в этом клубе. Здесь множество хороших людей, с которыми приятно работать. С тех пор, как я прибыл в „Лестер“, я чувствую себя комфортно. Это как семья. Я счастлив быть здесь и надеюсь, что смогу остаться в клубе ещё долго», — отметил Ихеаначо.
В нынешнем сезоне Ихеаначо принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги и забил 6 голов. Ранее форвард был признан лучшим футболистом чемпионата Англии в марте.
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