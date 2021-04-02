Нападающий «Лестера» Ихеаначо признан лучшим футболистом АПЛ в марте

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Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в марте, информирует официальная пресс-служба лиги.

В первый месяц весны Ихеаначо провёл три матча и забил в них пять голов. В голосовании участвовали болельщики, капитаны всех клубов английской Премьер-лиги и экспертная группа.

На звание лучшего футболиста марта в АПЛ также претендовали: