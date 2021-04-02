Нападающий «Лестера» Ихеаначо признан лучшим футболистом АПЛ в марте
Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в марте, информирует официальная пресс-служба лиги.
В первый месяц весны Ихеаначо провёл три матча и забил в них пять голов. В голосовании участвовали болельщики, капитаны всех клубов английской Премьер-лиги и экспертная группа.
На звание лучшего футболиста марта в АПЛ также претендовали:
- Андреас Кристенсен («Челси») — 3 сухих матча из 3;
- Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед») — 2 гола, 1 результативная передача;
- Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур) — 3 гола, 2 результативные передачи;
- Рияд Марез («Манчестер Сити») — 3 гола;
- Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — 1 гол, 3 сухих матча;
- Леандро Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион») — 2 гола, 1 результативная передача;
- Иллан Меслье («Лидс Юнайтед») – 1 сухой матч, 16 сейвов.
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