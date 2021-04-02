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Нападающий «Лестера» Ихеаначо признан лучшим футболистом АПЛ в марте

Нападающий «Лестера» Ихеаначо признан лучшим футболистом АПЛ в марте
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в марте, информирует официальная пресс-служба лиги.

В первый месяц весны Ихеаначо провёл три матча и забил в них пять голов. В голосовании участвовали болельщики, капитаны всех клубов английской Премьер-лиги и экспертная группа.

На звание лучшего футболиста марта в АПЛ также претендовали:

  • Андреас Кристенсен («Челси») — 3 сухих матча из 3;
  • Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед») — 2 гола, 1 результативная передача;
  • Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур) — 3 гола, 2 результативные передачи;
  • Рияд Марез («Манчестер Сити») — 3 гола;
  • Люк Шоу («Манчестер Юнайтед») — 1 гол, 3 сухих матча;
  • Леандро Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион») — 2 гола, 1 результативная передача;
  • Иллан Меслье («Лидс Юнайтед») – 1 сухой матч, 16 сейвов.
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