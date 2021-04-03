«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче молодёжного первенства России

В матче 1-го тура финальной части молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Ахмат». Встреча прошла на стадионе " Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счётом 2:2. В составе хозяев голы забили Даниил Князев и Роман Ногтев.



В другой встрече группы 1 молодёжного первенства России сезона-2020/2021 казанский «Рубин» сыграл вничью с «Сочи» со счётом 1:1, а «Уфа» с волгоградским «Ротором» также поделили очки в матче группы вылета (1:1).



Напомним, после 18 туров молодёжно первенства первые пять команд групп А и Б сформировали группу 1, в которой будет определён победитель турнира. Вторые пятёрки команд образовали группу 2, в которой будут разыграны места с 11-го по 20-е.