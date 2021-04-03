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«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче молодёжного первенства России

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура финальной части молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Ахмат». Встреча прошла на стадионе " Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счётом 2:2. В составе хозяев голы забили Даниил Князев и Роман Ногтев.

В другой встрече группы 1 молодёжного первенства России сезона-2020/2021 казанский «Рубин» сыграл вничью с «Сочи» со счётом 1:1, а «Уфа» с волгоградским «Ротором» также поделили очки в матче группы вылета (1:1).

Напомним, после 18 туров молодёжно первенства первые пять команд групп А и Б сформировали группу 1, в которой будет определён победитель турнира. Вторые пятёрки команд образовали группу 2, в которой будут разыграны места с 11-го по 20-е.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 1-й тур
03 апреля 2021, суббота. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 Князев – 11'   1:1 Гудиев – 41'   2:1 Ногтев – 45'   2:2 – 90'
Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 1-й тур
03 апреля 2021, суббота. 11:00 МСК
Рубин-мол.
Казань
Окончен
1 : 1
Сочи-мол.
Сочи
1:0 Пухаев – 70'   1:1 Рубанов – 90+1'
Россия - Молодёжное первенство. Группа II. 1-й тур
03 апреля 2021, суббота. 11:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
Окончен
1 : 1
Ротор-мол.
Волгоград
0:1 Донцов – 31' (пен)   1:1 Пикарев – 36'
Удаления: Мохбалиев – 76' / нет
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