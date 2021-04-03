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«Спартак» может приобрести хавбека сборной Турции за € 32 млн

«Спартак» может приобрести хавбека сборной Турции за € 32 млн
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Фенербахче» и сборной Турции Озан Туфан может перейти в «Спартак», сообщает mynet.

По информации источника, московский клуб готов заплатить за трансфер 26-летнего турецкого футболиста € 32 млн. Отмечается, что в случае успешного завершения сделки сумма будет выплачена в рассрочку. В услугах Туфана также заинтересованы «Ливерпуль», «Эвертон», «Кристал Пэлас», «Лестер Сити», бременский «Вердер» и «Реал Сосьедад».

Туфан перешёл в «Фенербахче» из «Бурсаспора» в 2015 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. С 2014 года Туфан вызывается в национальную команду Турции.

«Спартак» в 23 матчах набрал 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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